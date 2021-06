Tube pervie: posso rimanere incinta?

Una domanda di: Valentina

Buongiorno dottoressa, ho fatto una isterosalpingografia il risultato è stato tuba destra ok tuba sinistra circonvoluta. Il mezzo di contrasto è passato in entrambe le tube, secondo lei posso avere una gravidanza naturale?





Sara De Carolis Sara De Carolis

Ma cara signora, se hanno scritto tube pervi di speranze c’è ne sono molte, moltissime.

In particolare, è stato osservato un numero molto buono di gravidanze postisterosalpingografia, per un effetto positivo di “pulizia” determinato da questa indagine. Le auguro che il suo sogno di maternità si avveri. Mi faccia sapere …



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto