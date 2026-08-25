Tumefazione in un punto delicato in un bimbo di sette anni

Dottor Leo Venturelli A cura di Leo Venturelli - Dottore specialista in Pediatria Pubblicato il 25/08/2026 Aggiornato il 25/08/2026

La comparsa di un rigonfiamento nella zona dell'ano potrebbe essere dovuta all'evacuazione faticosa: se non si risolve o sanguina va fatta controllare dal pediatra (o, eventualmente, in pronto soccorso).

Una domanda di: Alba
Ho un bambino di 7 anni e questo pomeriggio ho notato una bozza vicino all'ano, di colore violetto: può essere uno sforzo causato da quando si scarica? Grazie, attendo risposta.

Leo Venturelli
Leo Venturelli

Gentile signora,
la foto mette in evidenza un rigonfiamento venoso legato probabilmente a feci dure ed evacuazione faticosa. Se la tumefazione violacea non si ingrandisce e non dà dolore conviene tenere pulito, fare bidet con acqua tiepida, favorire feci morbide, per evitare ulteriore congestione e verificare un lento miglioramento. Al riguardo, inserisca nella sua alimentazione della frutta cotta ed eventualmente parli con il suo pediatra dell'opportunità di somministrare il macrogol, una sostanza che appunto rende le feci soffici. Se invece si ingrandisse o desse dolore o sanguinasse in maniera modesta, si deve far vedere al pediatra curante oppure in pronto soccorso in caso di perdita di sangue importante. Con cordialità.

mal di pancia bambino

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