Tutti i test sono negativi: posso essere incinta?

Una domanda di: Fatima

Salve dottore ho un dubbio enorme che non mi fa stare tranquilla. Le

spiego ultima mestruazione 2 marzo 2021, premetto che ho un ciclo molto

irregolare ho avuto rapporti a rischio sia prima che dopo fino a poco tempo

fa. Dal giorno 2 o 3 aprile ho avuto perdite rosso-marrone per qualche giorno

poi nulla ho fatto un test di gravidanza il giorno 13 aprile con risultato

negativo e il giorno 15 aprile ho effettuato il dosaggio delle beta nel sangue con risultato 0,1. Da quel

giorno ho avuto ancora perdite rosso marrone per altre i 2/3 giorni. Sono

stata dal ginecologo e mi ha dato Dufaston compresse 1 al giorno per 14

giorni per far venire il ciclo: posso escludere una gravidanza ? O mi

consiglia di ripetere le beta? Grazie mille in anticipo. Inoltre il dottore

ha notato follicolo scoppiato a sinistra. Il ginecologo mi ha detto di non

essere incinta ma ho la sensazione si sia sbagliato.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini Buongiorno signora, l’irregolarità del ciclo associato a un test gravidanza negativo e alle parole del suo ginecologo confermano che non è iniziata una gravidanza. Non è indicato dunque effettuare altre indagini volte a scoprire una gravidanza che è escluso possa esserci, mentre le suggerisco di sottoporsi a un controllo volto a indagare sulle possibili cause dell’irregolarità mestruale. Per esempio, consigliere di effetture i dosaggi ormonali. Cordiali saluti

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto