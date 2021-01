Tutto bene: la gravidanza procede!

Una domanda di: Lavinia

Buongiorno Dottore, la ringrazio per la sua risposta, ho capito, alla fine è tutto da vedere pian pianino. Adesso sono a 7+6 settimane e si è visto l’

embrione anche se la crescita delle Beta hcg è lenta. Al momento il mio

ginecologo mi ha detto che sono una settimana indietro appunto. Quindi di

sei settimane e qualche giorno circa. Probabilmente ho ovulato più tardi.

L’ importante è che i valori salgano comunque, non credo che per forza

debbano raddoppiare ogni 2/3 giorni. Certamente le ecografie possono

valutarne l’andamento. Spero vada tutto per il meglio. Grazie ancora.

Cordiali saluti.



Buongiorno signora, sono contento per la bella notizia e il regolare andamento della sua gravidanza. Non è fondamentale continuare a ripetere il dosaggio delle beta (togliere continuamente il sangue non è il massimo!) in quanto l’ecografia ha evidenziato l’embrione e la sua attività cardiaca. Tra qualche settimana servirà solo un controllo ecografico, utile per verificare che tutto stia procedendo per il meglio. Cari saluti.



