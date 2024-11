UK: la tempistica delle vaccinazioni è diversa da quella italiana, come allineare i calendari?

In caso di rientro in Italia dal Regno Unito, non dovrebbero esserci particolari problemi a effettuare al bambino una dose in più di esavalente, per adeguarsi al calendario vaccinale del nostro Paese.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Gentile signora, le dosi ravvicinate nel Regno Unito permettono una copertura ottimale iniziale, ma poi anche lì vengono fatti dei richiami successivi sui 2-3 anni. In Italia il calendario dell’esavalente è più “diluito” nel primo anno di vita e il richiamo è posizionato poi tra i 5 e i 6 anni; il riallineamento tra i due calendari è sempre problematico. Devo dire che il fatto di vaccinare a 11 mesi non fa altro che richiamare l’immunità, senza particolari problemi di sovradosaggio. Conviene pertanto adeguarsi al calendario vigente in Italia, se poi come famiglia rimarrete nel nostro paese. Non ci sono invece controindicazioni legate alla problematica cardiologica. Cordialmente.

Una domanda di: Nicole Salve, vorrei chiedere una informazione visto che non saprei a chi rivolgermi. Mia figlia di 10 mesi ha eseguito 3 somministrazioni di vaccino esavalente qui nel Regno Unito. Tre dosi proprio come in Italia, ma in tempistiche diverse. Qui è stata vaccinata febbraio/aprile/maggio mentre in Italia avrebbe dovuto fare la 3^ dose a novembre. Ora l’Italia mi chiede la 4 dose di esavalente in quanto secondo la legge italiana la terza dose è stata somministrata troppo vicino alla seconda. Secondo i medici qui sarebbe meglio non farla, secondo il pediatra in Italia non ci sono controindicazioni. Chiedo un vostro parere per essere più sicura e tranquilla. Inoltre, non so se può essere utile ai fini della somministrazione di una dose in più, il fatto che le sia stata diagnosticata la stenosi della valvola polmonare ed il difetto interatriale (probabilmente è irrilevante ma per ignoranza in materia lo faccio presente). Grazie mille.

Gli Specialisti Rispondono

A un bambino che si rifiuta di mangiare la maggior parte dei cibi che gli vengono proposti non deve essere data come alternativa nutrirsi con snack di vario tipo. Bisogna invece rimanere fermi nella decisione di continuare a proporgli solo quanto è giusto assuma per crescere bene. »

Gli Specialisti Rispondono

Ripetute infezioni virali sono lo scotto che i bambini devono pagare quando iniziano a frequentare il nido o la scuola materna. Ma queste malattie non devono preoccupare, ma essere giudicate, oltre che accadimenti normali, anche un allenamento utile allo sviluppo di difese immunitarie efficienti. »

Gli Specialisti Rispondono

Se il medico che effettua l'ecografia morfologica non rileva anomalie, non ha senso arrovellarsi sul referto. Se ci fosse stato qualcosa che non va sarebbe stato comunicato. In Inghilterra non vengono rilasciati alle pazienti i risultati degli esami proprio per evitare preoccupazioni inutili a chi non... »

Gli Specialisti Rispondono

L'interruzione spontanea di una gravidanza iniziale è quasi sempre dovuta a uno sbilanciamento cromosomico del feto e non a mutazioni che di fatto non impediscono in assoluto che una gestazione vada a buon fine, come dimostra il fatto che tantissime donne che ne sono interessate hanno figli. »