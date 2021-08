Ultime due pillole dimenticate: che fare?

Una domanda di: Giulia

Buongiorno Dottore,

mi trovavo in vacanza e mi sono resa conto di aver dimenticato a casa la pillola anticoncezionale Naomi e non l’ho potuta reperire in quanto mi trovavo all’estero. Non mi é stato quindi possibile assumere le ultime 2 pillole del blister prima della settimana di sospensione. Al di là della protezione contraccettiva, che immagino sia totalmente compromessa, come devo proseguire ora con l’assunzione? Devo fare una pausa o ricominciare un nuovo blister? Grazie molte.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini Buongiorno signora, quanto lei riferisce è frequente. Suggerisco di mettere un avviso sul telefono in modo da potersi ricordare tutti i giorni di assumere il contraccettivo, senza dimenticanze e ritardi. Ora le consiglio di non fare la pausa e di assumere direttamente il blister successivo in modo da non aumentare il rischio di fallimento contraccettivo. Ricordo infatti che l'efficacia della pillola è in relazione con il suo impiego corretto. Con cordialità.