Un aiuto non invasivo per avere un figlio: esiste?

Una domanda di: Barbara

Salve sono una donna di quasi 42 anni con già una bambina di 6 e da circa un paio d’anni stiamo cercando di avere un fratellino/sorellina ma per ora

niente! L’anno scorso a gennaio ho avuto un aborto spontaneo e poi dopo

un po’ di mesi abbiamo iniziato a lavorarci!! Io ho un lavoro un po’

faticoso perché sono titolare di un impresa di pulizie…..so che le

probabilità alla mia età sono molto basse e non voglio fare niente di

invasiso ma volevo saper se posso prendere qualcosa che mi aiuti….il ciclo

è a volte regolare e a volte più ballerino…. Grazie in anticipo.





Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora, se non vuole fare nulla di invasivo, potrebbe comunque assumere un intergratore a base di resveratrolo, che migliora la funzione dei mitocondri e quindi la competenza ovocitaria. Potrebbe usare Genante o Procreo, 2 al giorno. Per altri interventi è necessario fare esami.

