Un anno di ricerca della gravidanza senza risultato

Una domanda di: Angela

Salve, sto cercando una gravidanza da un anno e non arriva, ho 31 anni ed il mio ciclo è di 22/25 giorni, scarso e che dura 2 giorni e poi altri giorni solo perdite scure.

Noto che ovulo molto presto verso 8/10 giorno dal ciclo, ho fatto visite transvaginale ed è sempre stato tutto bene, ma il problema può essere questo mio ovulare così presto la causa del non riuscire a concepire? In attesa di un vostro riscontro. Cordiali saluti.



