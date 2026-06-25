Un anno di ricerca della gravidanza senza risultato

Quando la gravidanza non si avvia dopo un anno di tentativi è opportuno che l'aspirante papà effettui lo spermiogramma: non è infatti solo sulla donna che è opportuno eseguire indagini relative alla fertilità.
Una domanda di: Angela Salve, sto cercando una gravidanza da un anno e non arriva, ho 31 anni ed il mio ciclo è di 22/25 giorni, scarso e che dura 2 giorni e poi altri giorni solo perdite scure.
Noto che ovulo molto presto verso 8/10 giorno dal ciclo, ho fatto visite transvaginale ed è sempre stato tutto bene, ma il problema può essere questo mio ovulare così presto la causa del non riuscire a concepire? In attesa di un vostro riscontro. Cordiali saluti.
Augusto Enrico Semprini
Cara Angela,
il primo esame che deve eseguire è un controllo della qualità seminale del compagno perché le sue caratteristiche ovulatorie non pregiudicano il concepimento.
Appena eseguito questo esame me lo mandi, l'aiuto a interpretarlo e a capire quale ruolo può giocare in questo mancato concepimento, nell'attesa ovviamente di concepire. Nel frattempo le ricordo comunque di assumere l'acido folico che serve per la prevenzione di gravi malformazioni nel bambino. Va assunto per tutto il periodo preconcezionale e almeno fino al termine del primo trimestre. Con cordialità.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
Per compensare la difficoltà dell'organismo di utilizzare l'acido folico (espressa dall'omocisteina alta), si deve assumere il metilfolato, che è la forma attiva della vitamina. Ma se dopo 15 mesi di tentativi la gravidanza non si annuncia, è opportuno rivolgersi a un centro specializzato. »
Una coppia giovane può attendere un anno prima di rivolgersi a un centro per la diagnosi e la cura dell'infertilità, ma se nove mesi di tentativi non andati a buon fine sono fonte di grande stress può, senza dubbio, farlo prima. »
Se la gravidanza non si annuncia dopo un lunghissimo periodo di tentativi, è più che opportuno rivolgersi a un Centro per la procreazione medicalmente assistita (PMA) per effettuare tutti i controlli del caso e poi analizzare le opzioni proposte dagli specialisti. »
Oltre a somministrare un farmaco contro la malattia da reflusso (che deve necessariamente essere prescritto dal pediatra), per limitare il fenomeno è opportuno seguire alcuni accorgimenti, tra cui cercare di rallentare il tempo della poppata. »
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