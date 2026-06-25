Un anno di ricerca della gravidanza senza risultato

A cura di Augusto Enrico Semprini - Professore specialista in Ginecologia Pubblicato il 25/06/2026 Aggiornato il 25/06/2026

Quando la gravidanza non si avvia dopo un anno di tentativi è opportuno che l'aspirante papà effettui lo spermiogramma: non è infatti solo sulla donna che è opportuno eseguire indagini relative alla fertilità.

Una domanda di: Angela
Salve, sto cercando una gravidanza da un anno e non arriva, ho 31 anni ed il mio ciclo è di 22/25 giorni, scarso e che dura 2 giorni e poi altri giorni solo perdite scure.
Noto che ovulo molto presto verso 8/10 giorno dal ciclo, ho fatto visite transvaginale ed è sempre stato tutto bene, ma il problema può essere questo mio ovulare così presto la causa del non riuscire a concepire? In attesa di un vostro riscontro. Cordiali saluti.

Augusto Enrico Semprini
Augusto Enrico Semprini

Cara Angela,
il primo esame che deve eseguire è un controllo della qualità seminale del compagno perché le sue caratteristiche ovulatorie non pregiudicano il concepimento.
Appena eseguito questo esame me lo mandi, l'aiuto a interpretarlo e a capire quale ruolo può giocare in questo mancato concepimento, nell'attesa ovviamente di concepire. Nel frattempo le ricordo comunque di assumere l'acido folico che serve per la prevenzione di gravi malformazioni nel bambino. Va assunto per tutto il periodo preconcezionale e almeno fino al termine del primo trimestre. Con cordialità.

Un anno di ricerca della gravidanza senza risultato

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