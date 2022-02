Un bimbo a 43 anni: è possibile?

Una domanda di: Penelope

Ho 43 anni compiuti da poco, io e il mio compagno (lui 50) stiamo cercando da 3 mesi una gravidanza. Entrambi abbiamo eseguito esami preconcezionali che a detta degli specialisti sono buoni. Il suo spermiogramma è normale, i miei esami ormonali (eseguiti al 4º giorno del ciclo e al 22º) sono perfetti, l’antimulleriano è 18,31 pmol/l. Lei cosa ne pensa? Cari saluti!



Gentile signora, a 43 anni la donna fertile, con normale ovulazione, buone tube, utero regolare e spermiogramma regolare del partner ha circa il 3-5% di possibilità di gravidanza ogni mese. Con cordialità.

