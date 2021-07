Un consiglio per Tommaso

Una domanda di: Arianna

Buongiorno Angela le scrivo perché imbattendomi in questa pagina ho trovato

tanti consigli e vorrei averne uno anche per mio figlio Tommaso, 3 anni a

novembre.

Mamma insicura lavoratrice a tempo pieno e padre sicuro e leggero sempre

gran lavoratore.

Dovrei e vorrei raccontarle dal principio, gravidanza ok, parto

ok, allattamento fino 10 mesi, bambino vivace ed esuberante.

Inizia nido a settembre 2020 tra lockdown vari. Dicembre a dire delle maestre

già tanti progressi. Io molto insicura e titubante su questi progressi.

Lallazione presente da prestissimo ma parole niente. Carattere esuberante e

simpatico ma le maestre mi consigliano psicomotricità. Non si fanno paragoni

ma a bambini molto più indietro di mio figlio no. Perché?

Tommaso capisce interagisce indica dice ciao gioca come un pazzo. Con

logopedista pochi progressi. Non gestisce frustrazione a dire di tutti forse

perché e sempre sotto la campana della mamma. Che fare? Linguaggio credo sia

vicino allo sbocciare, ci potrebbero essere altri problemi?

Anche secondo la neuropsichiatra che abbiamo incontrato è cnsigliabile la

psicomotricità ma sono andata 3 volte e mio figlio si è trovato con altri

bambini che avevano evidentissimi problemi e stare cpn loro non lo avrebbe

mai fatto migliorare quindi ho sospeso.





Angela Raimo Angela Raimo

Gentile mamma Arianna,

premesso che la psicomotricità viene consigliata per favorire attraverso il movimento lo sviluppo psicoemotivo del bambino, la sicurezza di sé, la sua capacità di relazionarsi con gli altri, non deve chiedere a me la ragione per la quale le è stata suggerita per Tommaso, ma alle maestre e alla collega neuropsichiatra che le hanno dato questa indicazione. Io non posso infatti entrare nel merito di una decisione presa da figure competenti e qualificate che oltretutto molto meglio di me conoscono il suo bambino (di cui di fatto io non so quasi nulla). Per quanto riguarda il linguaggio, in genere i parlatori tardivi come è il suo bambino recuperano entro i 36 mesi di vita portandosi alla pari con gli altri, tuttavia è giusto aver consultato un logopedista come lo sarebbe pazientare un po’ per poter avere modo di osservare dei progressi. Il tutto e subito non è un obiettivo a cui guardare, visto che ogni bambino raggiunge i vari traguardi secondo modalità e tempi personalissimi. Aspetterei quindi di vedere cosa accade quando inizierà la scuola materna: Tommaso non ha neppure tre anni, non è il caso di avere tutta questa fretta! Il mio consiglio è di fare in modo che nelle prossime settimane e per tutta l’estate frequenti dei coetanei: lo porti ai giardini pubblici, in piscina e ovunque possa avere modo di giocare con qualche amichetto o, comunque, di relazionarsi con altri bambini. Per la sua insicurezza, cara Arianna, non saprei come aiutarla se non dicendole che è una mamma ora e che quindi per lei è giunta l’ora di diventare adulta nel senso più alto e nobile del termine. Significa prendersi cura del suo bambino con attenzione e amore certo, con dedizione e affetto, ma anche senza fare pagare a lui le sue ansie, i suoi dubbi, le sue incertezze che, quindi vanno domate e controllate. C’è un libro che le consiglio, che già dal titolo rassicura e aiuta a esseere più forti: Le madri non sbagliano mai. L’autore è Giovanni Bollea, il fondatore della moderna neuropsichiatria. Mi scriva ancora se le può servire. Cari saluti.

