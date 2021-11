Un figlio a 42 anni

Una domanda di: Barbara

Ho 42 anni, ho avuto una fivet a 37 andata bene, a

41 anni resto incinta ad agosto aborto interno, la ginecologa mi prescrive il

clomid, lo prendo per 2 mesi e il 3° mese a febbraio resto nuovamente incinta.

Prima eco a 6 settimana tutto ok ma la settimana successiva alla 7+3

nuovamente aborto interno, in entrambi i casi ho fatto il raschiamento. Ho

fatto tutte le analisi ma nulla ora la ginecologa mi ha prescritto nuovamente il

clomid lo prendo da 2 mesi ma niente ovulazione, e poi mi ha prescritto

analisi fsh – lh al 12 giorno di ciclo che ho fatto e il risultato sono fsh

5,80 umlml lh 6,80umlml: non capisco cosa significhi. E poi dovrò fare al

21 giorno esame progesterone. Io sinceramente non ci capisco nulla. Cosa mi

consiglia di fare? Grazie.





Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora,

la donna fertile, di coppia fertile, che ha rapporto nel momento dell’ovulazione, a 42 anni ha una probabilità del 5-7% di avere una gravidanza, e di queste gravidanze il 60-70% finiscono in aborto. Occorre controllare che l’ovulazione avvenga, e usare eventualmente anche le gonadotropine. In casi estremi si può ricorrere alla PMA, ma non oltre i 43 anni. Bisogna però avere anche un po’ di fortuna.

