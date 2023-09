Un figlio a 42 anni, si può?

Una domanda di: Greta

Buonasera, ho avuto due aborti spontanei e sono alla ricerca del secondo figlio ma ad oggi ancora niente.

Posso ancora sperare ho 42 anni e ci stiamo provando già da tre mesi. Grazie.





Cara signora,

a 42 anni le possibilità per ogni ciclo, quindi ogni mese, sono basse ma non assenti. Ogni donna è però diversa, c’è una età anagrafica e una età biologica con diverse riserve ovariche. Nulla esclude che lei sia tra le donne che possono ancora contare su una sufficiente riserva di ovociti “di qualità”. Le ricordo di assumere l’acido folico per tutto il periodo preconcezionale e almeno fino al termine del primo trimestre (salvo diversa indicazione del suo medico curante). Con cordialità.



