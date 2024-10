Un figlio a 42 anni: si può?

Una domanda di: Debora

Sono una donna di 42 anni, ho avuto 2 figli con una distanza di 8 anni, mi sono sposata e avuto un intervento a l’utero per fibromi, e da dopo

l’intervento non riesco più ad avere una gravidanza. Mio marito ha 34 anni. C’è una speranza che si realizzi questo sogno? O per chi ha 42 anni non è

più possibile fare figli? Che medicinali potrei prendere. Spero mi possa rispondere.

Cordiali saluti.





Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,

penso possa comprendere che non si possono prescrivere farmaci a casaccio, senza sapere assolutamente nulla della paziente e senza avere modo di

visitarla. In linea teorica anche a 42 anni è possibile avviare una gravidanza, se non vi sono particolari problemi a carico dell’apparato

genitale e se le ovaie svolgono correttamente la loro attività. Il fatto che lei abbia già avuto due figli è comunque la migliore dimostrazione che può

farcela. Tuttavia, a mio avviso ora occorre effettuare un accurato controllo ginecologico (visita ed ecografia) ed eventualmente effettuare l’esame del

sangue per i dosaggi ormonali, volto a valutare la funzionalità delle ovaie e della tiroide. Consiglierei anche uno spermiogramma per suo marito, perché

quando una gravidanza non si annuncia dopo mesi di tentativi è sempre meglio valutare la fertilità della coppia e non solo quella della donna. Questo

vale soprattutto in casi come il suo, quando l’età non gioca a suo favore. In generale, facilita il concepimento uno stile di vita sano (dieta varia,

bilanciata, attività fisica, niente fumo né alcol) e un giusto peso corporeo (dunque, né chili di troppo, né eccessiva magrezza). Le consiglio comunque

di assumere acido folico (una compressa da 400 microgrammi al giorno) per tutto il periodo della ricerca della gravidanza e almeno fino al termine del

primo trimestre: serve a prevenire gravi malformazioni del bambino (spina bifida e labbro leporino). Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto