Un figlio a 43 anni

Una domanda di: Teresa

Salve, sono un po’ angosciata per questa cosa e vorrei, se possibile, avere delle idee un po’ più chiare. Vorrei sapere se a 43 anni si può iniziare una gravidanza e quali accortezze bisogna avere per far sì che vada tutto bene. Grazie di cuore.





Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Gentile signora,

a 43 anni le possibilità di avere una gravidanza, naturalmente o con tecniche di fecondazione assistita, sono generalmente molto basse, inferiori al 5 per cento. in più, il 40 al 70 per cento delle gravidanze ottenute esita in aborto nel primo trimestre. Questi numeri possono però essere influenzati dalla riserva ovarica, dal fatto di avere già avuto figli, dalla lunghezza del periodo di ricerca prole, dall’indice di massa corporea e dalla tipologia di attività lavorativa (che alteri o meno i ritmi sonno-veglia). Anche la gravidanza in genere ha rischi aumentati di patologie ipertensive o di diabete. E’ pertanto opportuna una valutazione completa della sua situazione con il suo ginecologo o con un centro PMA. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

