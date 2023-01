Un figlio a 43 anni: quante probabilità?

Una domanda di: Benedetta

Ho 43 anni. Dal mese scorso ho iniziato ad avere rapporti non protetti e completi con il mio compagno (vorrei un figlio)…sia il mese scorso che il mese corrente si è manifestato spotting marrone/rosso scuro dopo un giorno dai rapporti completi, mirati alla fase ovulatoria, a circa 8/9 giorni dal ciclo, questo ostacola un eventuale annidamento? Questo mese attendo le mestruazioni per il 18 gennaio: generalmente ho ciclo preciso.



Eleonora Porcu Eleonora Porcu

Gentile signora,

in assenza di patologie riproduttive maschili e/o femminili ed in presenza di adeguata riserva ovarica (di cui non fa menzione), la possibilità di concepimento nell’arco di sei mesi di rapporti non protetti all’età femminile di 43 oscilla intorno al 20 per cento. Con cordialità.



