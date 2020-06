Un figlio a 45 anni

Una domanda di: Michela

Ho 45 anni e fortunatamente nessuna patologia. Ho deciso avendo trovato la persona giusta di avere un bambino, sono tre mesi o 4 che proviamo, da due

assumo inofert combi due al di è un multivitamibico multicentrum pre mamma. Al momento ho notato un ciclo un po’ diverso, ho ovulato il 3 maggio con

test accertatore, e ho avuto il ciclo solo il 25 maggio… con 8 gg di ritardo rispetto al mio normale ciclo.

Non solo ma verso il nono giorno post ovulazione ho avuto perdite rosa per un

paio di giorni. Il ciclo è durato circa 6 giorni, di cui tre giorni di flusso normale e poi

perdite marroncine per altri 4 giorni. Tanto che ho pensato ad un aborto o gravidanza biochimica.

A questo punto mi chiedo se insistere con questi integratori, il parere del

mio medici è favorevole, io invece ho dei dubbi mentre un altro medico mi

consiglia di non assumere nulla se non acido folico che già assumo.

La ringrazio per il tempo che mi potrà dedicare.





Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Buongiorno,

Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Buongiorno,

l'inositolo, contenuto negli integratori che sta assumendo, può lievemente migliorare la qualità degli ovociti. Non fa però miracoli e a 45 anni più che gli integratori è la grande fortuna che può aiutare. Le probabilità di dare inizio a una gravidanza sono infatti bassissime e, in più, se il concepimento dovesse avvenire è alto il rischio di aborto spontaneo, cioè che la gravidanza si interrompa naturalmente. Purtroppo l'età fertile della donna ha un termine ben preciso. Con cordialità.