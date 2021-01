Un figlio a 46 anni (con tube legate): è possibile?

Una domanda di: Michelina

Buongiorno vorrei sapere se posso rimanere incinta a quasi 46 anni. Ho già due

figli ne vorrei un altro ma a 28 anni ho praticato la legatura delle tube. E’

possibile fare una cura che funzioni? Grazie.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Gentile signora,

l’età di 46 anni è un limite pressoché invalicabile sia per avere una gravidanza spontanea che per una fecondazione assistita. Avendo poi effettuato la legatura tubarica l’unica opzione che si possa considerare è l’ovodonazione. Occorre poi anche valutare il motivo della legatura tubarica, se per semplice richiesta o per motivazioni mediche. In quest’ultimo caso una nuova gravidanza va valutata molto attentamente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto