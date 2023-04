Un figlio a 46 anni: perché non arriva? Eppure l’ovulazione c’è

Una domanda di: Filomena

Salve ho 4 figli e ho 46 anni e durante l’ovulazione non rimango incinta ho fatto il test di ovulazione dopo 10 giorni dal rapporto e sono uscite due lineette, la sinistra scura e la destra più chiara: come mai non riesco a rimanere incinta? L’ultima mestruazioni l’ho avuta 1/04/2023 la mia amica a 50 anni ha avuto l’ultima gravidanza che stava andando in menopausa: mi fa capire qualcosa? Grazie.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, che dirle? Dal punto di vista medico lei (e il suo compagno) è certamente fertile in quanto madre di quattro figli. Bisogna tuttavia tener presente che non è scontato rimanere incinta anche se il test le documenta l’avvenuta ovulazione. Per ottenere la gravidanza occorre anche la presenza del muco cervicale (solitamente a ridosso dell’ovulazione ci si sente più bagnate nelle parti intime oppure si nota un muco trasparente e filante simile all’albume dell’uovo) che permette agli spermatozoi di risalire verso la tuba, all’appuntamento con la cellula uovo. Lei mi riporta un rapporto distante dieci giorni dall’ovulazione (se ho ben compreso) e se così fosse direi che non mi aspetto proprio che lei possa rimanere incinta: al massimo gli spermatozoi riescono a sopravvivere una settimana, a patto che sia presente il muco fertile capace di proteggerli dall’ambiente acido vaginale. Quindi mi permetto di osservare che se lei (e il compagno, naturalmente) desiderate davvero una nuova gravidanza occorre intensificare i rapporti in fase fertile, per poter avere più chance di concepire. Poi devo dirle in tutta onestà che alla sua età non sappiamo poi come andranno le cose una volta avvenuto il fatidico concepimento. Come forse si ricorderà, le nostre cellule uovo sono le stesse da quando eravamo nella pancia della nostra mamma! Non sono come gli spermatozoi che vengono prodotti continuamente freschi e scattanti. Quindi è possibile che la cellula uovo che va incontro alla fecondazione sia portatrice di anomalie genetiche, a volte di alterazioni nel numero dei cromosomi (una su tutte, la sindrome di Down)… Questo potrebbe comportare l’insorgenza di una gravidanza che poi magari va a interrompersi spontaneamente nel primo trimestre: bisogna tenere in conto anche questa possibilità! Il caso della sua amica mamma a 50 anni è più l’eccezione che la regola e immagino la sorpresa di ritrovarsi mamma a quell’età in cui la Natura solitamente ci dispensa da questo ruolo…magari perché ci fa diventare nonne! Spero di averle risposto. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto