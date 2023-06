Un figlio a 47 anni, in allattamento e dopo 4 cesarei: è possibile?

Una domanda di: Stefania

Buongiorno, dieci mesi fa, all’età di 46 anni, ho partorito il mio quarto figlio, che allatto tuttora a richiesta: il bambino è ancora in una fase di assaggi per quanto riguarda l’alimentazione complementare. Circa 2 mesi fa è arrivato il capoparto, forse a seguito di un’infezione che ha interessato le vie respiratorie del bambino, impedendogli di alimentarsi al seno con la consueta voracità per alcuni giorni; dopodiché le mestruazioni non si sono più ripresentate. Nonostante l’età avanzata e i quattro cesarei alle spalle mi piacerebbe provare ad avere un altro bambino. Secondo Lei questa irregolarità mestruale può dipendere dall’allattamento quasi esclusivo che pratico? Mi consiglierebbe di ridurre drasticamente le poppate o ritiene che, vista l’età, l’instaurarsi di una nuova gravidanza sia praticamente impossibile? Le preciso che il decorso dell’ultima gestazione è stato esente da complicazioni. La ringrazio per la cortese attenzione, cordiali saluti.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Gentile signora, in primo luogo le faccio i miei complimenti in quanto un figlio a 46 anni è altamente improbabile, a meno di ricorrere all’ovodonazione. I cicli attualmente irregolari (non più presentatisi dopo il capoparto), possono essere così per l’allattamento oppure per un inizio di irregolarità pre-menopausali. In ogni caso, dopo 4 cesarei sconsiglierei la ricerca di un’altra gravidanza e non solo per l’alta probabilità di andare incontro a una delusione, per l’oggettiva difficoltà di avviarla, ma anche (nella poco probabile eventualità in cui iniziasse) per i rischi di impianto anomalo sulla cicatrice uterina della placenta e per i rischi di rottura d’utero. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto