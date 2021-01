Un figlio a 48 anni è davvero impossibile?

Una domanda di: Roberta

Ho 48 anni, sono andata da uno specialista che senza richiedermi esami e senza controllare quelli che gli ho portatoo mi ha consigliato di prendere in considerazione la donazione di ovuli. Lo so di non essere più giovane ma vorrei capire se è VERAMENTE impossibile rimanere incinta.





Gentile signora, che lei riesca a concepire a 48 anni non è impossibile (le eccezioni, i casi rarissimi possono esserci) ma è ovviamente altamente improbabile. Inoltre, un’eventuale gravidanza, sia spontanea che da riproduzione assistita, sarebbe gravata da un elevato rischio di complicanze sia per lei sia per il bambino. Quindi l’accento non va posto solo sul “potere o non potere”: quello che più conta e che obbligatoriamente occorre domandarsi è: come sarà la gravidanza? Con cordialità.

