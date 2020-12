Un figlio a 48 anni è possibile?

Una domanda di: Francesca

Buongiorno, ho 48 anni e il mio compagno 47 e ci piacerebbe avere un figlio, la nostra relazione è piuttosto recente per questo non potevamo pensarci prima.

Io ho già una figlia di 8 anni avuta in un relazione precedente, gravidanza totalmente naturale e senza alcun problema. Ho ancora il ciclo mestruale abbastanza regolare. Non usiamo precauzioni nei nostri rapporti, ma so che siamo un po’ datati: forse provare anche con degli integratori specifici per aumentare la fecondità potrebbe aiutare? Non ho intenzione di utilizzare altri metodi “forzati”.

Grazie e cordiali saluti.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora, le possibilità di gravidanza a 48 anni sono bassissime, direi quasi nulle, e oltre il 90 per cento delle gravidanze che iniziano finiscono in aborto. L'unico modo per avere una gravidanza a questa età è la ovodonazione, cioè ricorrere all'ovocita di donatrice. Anche questa possibilità va comunque valutata con estrema attenzione e cautela, per gli alti rischi di ipertensione in gravidanza e di placentazioni anomale. Con cordialità.