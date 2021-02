Un figlio a 48 anni: si può?

Una domanda di: Ivana

Qualche giorno fa ho fatto la visita ginecologica, ho 48

anni e mio marito ne ha 50 non abbiamo un figlio ancora insieme, ho però un

altro figlio dal precedente matrimonio. Vorrei dire che ho avuto una

ricostruzione all’utero perché ho avuto un fibroma 10 anni fa circa. Adesso

vorremmo un figlio perché ci manca il non averlo avuto. Secondo lei

posso rischiare? Il ginecologo mi ha detto che ancora non se ne parla di

menopausa potrebbero esserci complicazioni forse …mi faccia sapere per

cortesia perché sono un po’ combattuta. La ringrazio anticipatamente.





Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora, per quanto lei sia lontana dalla menopausa, le possibilità di una gravidanza evolutiva a 48 anni sono vicine a zero, e le rarissime che vengono citate finiscono al 99% in aborto. Io nella mia carriera non ho mai visto una gravidanza evolutiva a questa età. Le uniche possibilità sono date dall'ovodonazione (ovocita da donatrice), che comunque introduce dei rischi aggiuntivi anche per la sua salute. Se poi ha avuto interventi sull'utero la situazione andrebbe analizzata con estrema attenzione anche nel caso di eterologa. Con cordialità.