Un figlio a 48 anni si può?

Una domanda di: Lilly

Buongiorno dottore ho 48 anni un ciclo regolare mamma di 4 figli, mio marito si e fissato che vuole un altro bambino. La mia domanda è: ne posso ancora avere data l’età? Ho un ritardo di 3 giorni. Sa ho paura, non vorrei che fosse perché sto entrando in menopausa e non vorrei deluderlo. Grazie, aspetto la sua risposta.



Gentile signora,

a 48 anni le possibilità di una gravidanza sono infinitamente basse, tendenti allo zero. I casi citati in letteratura si contano sulle dita di una mano.

Inoltre, i rischi per la gravidanza, come ci insegnano le ovodonazioni, che hanno reso mamme donne della sua età, sono molto alti, tanto che c’è anche chi è finita in rianimazione o peggio. Cari saluti.

