Un figlio a 48 anni: si può?

Salve dottore vorrei sapere se è possibile affrontare una gravidanza alla mia età, ho 48 anni e prendo la pillola anticoncezionale da tantissimo

tempo, ho anche effettuato un intervento per diastasi e retto dell’addome (addominoplastica).



Cara signora,

le statistiche non giocano a suo favore, nel senso che chiunque si occupi di fertilità potrà confermarle che dare inizio a una gravidanza a 48 anni è

un’evenienza rarissima, complicata dal fatto che nel caso in cui si verificasse, ci sarebbero probabilità altissime di andare

incontro a un aborto spontaneo. Inoltre, il rischio riproduttivo alla sua età è grande, per fare un esempio a 48 anni c’è una probabilità ogni

circa 16 nascite che il bambino sia colpito dalla sindrome di Down. Le probabilità di avviare una gravidanza alla sua età aumentano ricorrendo all’ovodonazione

(ovocita di donatrice) e quindi a una tecnica di fecondazione medicalmente assistita. Tenga comunque presente che questa possibilità espone la salute

della donna ad alcuni rischi. Mi dispiace non essere incoraggiante, ma è meglio che lei sappia bene come stanno le cose prima di decidere di avere un

figlio in un’età così avanzata (non in assoluto, ovviamente, ma rispetto al diventare madre). Cordialmente.



