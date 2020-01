Un figlio a 49 anni: si può?

Una domanda di: Monica

Buongiorno dottore ho 49 anni vorrei sapere se ce una speranza per avere un altro figlio. Ho una bimba di 9 anni che e arrivata dopo 12 anni che la

cercavo. Ultimamente ho il ciclo irregolare (le mestruazioni alcuni mesi saltano). Grazie distinti saluti.





Gentile signora, all’età di 49 anni è altamente improbabile avere una gravidanza, sia spontaneamente sia con fecondazione assistita. Nel caso improbabile di una gravidanza, l’abortività è quasi certa. L’unica possibilità è quella di una fecondazione eterologa (ovodonazione), che comunque ha rischi non indifferenti di cauare ipertensione. Con cordialità.

