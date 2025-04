Un figlio a 51 anni: si può ricorrere alla PMA?

Eleonora Porcu Eleonora Porcu

Gentile Signora,

mi dispiace ma non è possibile, alla sua età la legge non consente trattamenti medici per indurre una gravidanza. I motivi sono sostanzialmente legati al rischio di complicanze, talora fatali, che una gravidanza in età avanzata può determinare nell'organismo femminile. Purtroppo attualmente i messaggi talora inviati con spregiudicata disinvoltura da certi mezzi di comunicazione convincono le persone che la scienza medica abbia abbattuto i limiti biologici dell'età, ma questo non è vero. Può essere davvero rischioso intraprendere trattamenti per indurre la gravidanza in età avanzata, magari recandosi in paesi che trasgrediscono la legalità invece condivisa dalle nazioni che operano con le Buone Pratiche Cliniche e che tutelano la salute delle donne.

Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto