Un figlio in menopausa: si può?

Una domanda di: Giusy

Ho 46 anni, e desidero poter realizzare il sogno di diventare mamma. Dagli esami clinici ho i valori da menopausa e per questo ho intrapreso la terapia ormonale sostitutiva, assumendo Angeliq. Sto riscontrando perdite ematiche scure e ad aprile ho avuto le ultima mestruazioni rosso vivo. Se lei vorrà e potr visitarmi io sono disposta a spostarmi, intanto la ringrazio.

