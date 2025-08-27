Un figlio in menopausa: si può?

Dottor Francesco Maria Fusi A cura di Francesco Maria Fusi - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 27/08/2025 Aggiornato il 27/08/2025

Non è possibile ricorrere alla PMA con i propri ovociti dopo la menopausa.

Una domanda di: Giusy
Ho 46 anni, e desidero poter realizzare il sogno di diventare mamma. Dagli esami clinici ho i valori da menopausa e per questo ho intrapreso la terapia ormonale sostitutiva, assumendo Angeliq. Sto riscontrando perdite ematiche scure e ad aprile ho avuto le ultima mestruazioni rosso vivo. Se lei vorrà e potr visitarmi io sono disposta a spostarmi, intanto la ringrazio.

Francesco Maria Fusi
Francesco Maria Fusi

Gentile signora,
gli esami indicano una situazione di menopausa, per cui non è possibile una PMA omologa. Si può eseguire una fecondazione in vitro con ovodonazione, che però al compimento dei 46 anni non si può più fare con il Servizio snaitario nazionale. Cordialmente.


Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

