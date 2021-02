Un figlio tra cugini (non di primo grado): potrebbe esserci un problema?

Una domanda di: Giovanna

La mia domanda è: mia figlia sta frequentando un ragazzo nonché mio cugino. Vorrei sapere anche se prematuro se potrebbero esserci problemi un giorno, se dovessero avere un bambino. Grazie.



Paolo Gasparini Paolo Gasparini

Gentile signora,

la consanguineità aumenta lievemente in percentuale l’incidenza di malattie genetiche (quelle trasmesse come carattere recessivo). In realtà oltre un miliardo di abitanti nel mondo pratica la consanguineità per motivi religiosi o socio-culturali senza particolari problemi. Nel caso poi specifico non si tratterebbe nemmeno di un rapporto tra cugini, comunque sia potrebbe essere opportuno per maggiore tranquillità richiedere una consulenza genetica prima di un eventuale concepimento. Si può accedere a questo servizio

con l’impegnativa del medico di famiglia. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

