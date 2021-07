Un follicolo dopo la menopausa: cosa sta accadendo?

Una domanda di: Daniela

Buongiorno dottore, ho 51 anni e sono in menopausa da circa 6/7 mesi (ultime

mestruazioni a novembre/dicembre di scarsa entità). Premetto che ogni anno

faccio Pap test, visita ed ecografia ed è sempre risultato tutto nella norma.

Circa sei giorni fa ho avuto delle perdite sotto forma di muco striato e

qualche dolorino addominale. Il tutto si è risolto in pochi giorni. Sono

comunque andata dal ginecologo che mi ha fatto Pap test, visita ed ecografia.

Da questa è emerso uno spessore dell’endometrio di 5,8 mm ed esoecogeno,

mentre il miometrio è risultato omogeneo. Le ovaie risultano regolari, quella

di sinistra con un follicolo. Il dottore mi ha detto che verso settembre mi

farà fare una biopsia endometriale. Vorrei gentilmente sapere, visto che sono

molto ansiosa, se posso comunque stare tranquilla, avendo io fatto tutti i

controlli ogni anno ed essendomi attivata subito, alla prima comparsa dei

sintomi. La ringrazio fin da ora per la sua disponibilità e risposta.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla Gentile signora,

il follicolo che è stato individuato è molto probabilmente espressione di una lieve e transitoria ripresa dell'attivià ovarica, influenzata da una modificazione temporanea dell'assetto ormonale: è un'eventualità che si può verificare e che non desta preoccupazione. Se si trattasse proprio di questo, potremmo anche giustificare l'ispessimento dell'endometrio senza pensare ad altre possibilità. I controlli che lei ha effettuato ci rassicurano e le indicazioni del suo ginecologo sono più che corrette. E' opportuno infatti attendere due-tre mesi prima di effettuare un altro controllo perché ci sono buone probabilità che in questo periodo la situazione torni alla normalità e l'endometrio recuperi lo spessore che ci si aspetta dopo l'arrivo della menopausa. Stia dunque tranquilla, quello che doveva fare l'ha fatto, ora non le resta che attendere (serenamente) la prossima visita. Cari saluti.