Una camera gestazionale e due sacchi vitellini: perché?

Una domanda di: Angela

Salve, sono alla 7+3 di gravidanza, ieri ho fatto la prima visita ma dall’ecografia trasvaginale è spuntata la camera gestazionale e due sacchi vitellini dentro la camera ma niente embrioni. Il dottore mi ha rimandato la prossima settimana per epoca precoce. Volevo chiederle se si tratta di aborto o se magari ancora è troppo presto e l’embrione si deve formare? Il dottore dice che questa cosa non l’ha mai vista. La ringrazio anticipatamente.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Angela,

è vero un simile riscontro ecografico non lo so si osserva di frequente. Potrebbe essere una gravidanza gemellare monocoriale.

Per sapere se evolve basta un monitoraggio ecografico. In questo momento dirle quali sono le possibilità è difficile perché bisognerebbe sapere se queste 7 settimane e 3 giorni sono effettive o ha concepito più tardivamente e questo spiegherebbe il quadro ecografico così difficile da interpretare.

Deve purtroppo avere pazienza per una settimana poi il quadro si chiarirà, speriamo, in senso positivo.

Nessun pericolo per lei in questa attesa se non un po’ di ansia. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto