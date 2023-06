Una cisti ovarica asportata può riformarsi?

Una domanda di: Laura

Dottore, io ho una cisti ovarica di 6 cm contenente sia materiale (dermoide) sia sangue. Una volta tolta in laparoscopia e non prendendo più la pillola

dopo l’operazione, la cisti potrebbe ritornare?



Dottor Filippo Murina Dottor Filippo Murina

Gentile Signora,

l’indicazione all’assunzione di una pillola ormonale dopo l’asportazione di una cisti dell’ovaio non è un percorso obbligato, ma dipende dalle caratteristiche della neoformazione. In linea generale, solo nelle cisti ovariche conseguenti all’endometriosi è opportuno un supporto ormonale dopo l’intervento per evitare una stimolazione che potrebbe causare una recidiva.

Saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto