Gravidanza che non si annuncia dopo sei anni di tentativi

Una domanda di: Paola

Salve dottoressa scusi se la disturbo sono una donna di 44 anni che prova a concepire da un bel po’ facendo mille accertamenti tutti andati bene a a detto dei medici sia per me che per mio marito ma ad oggi nessun medico e riuscito a dare una spiegazione se non un fattore di età, considerando che si ci prova da un sei anni allo stato attuale faccio monitoraggi, ma volevo domandarle se secondo lei e possibile prendere clomid e aspirinetta oppure devo aspettare il concepimento prima di assumere l’aspirinetta. Grazie mille.



Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi

Gentile signora, ha mai provato a rivolgersi ad un centro di procreazione assistita? Purtroppo, passato un anno in attesa di un concepimento spontaneo, le probabilità che questo accada, coltrascorrere del tempo diminuiscono progressivamente. E, nel frattempo, l’età aumenta e questo, per la donna, non fa che ulteriormente diminuire le probabilità di un concepimento spontaneo. Mi spiace dirle che in questo campo il “fai da te” non funziona e quindi eviterei di prendere del Clomid (o altro) senza il controllo del medico e senza che sia lui a suggerirlo. Quindi, ribadisco, non perda altro tempo e si rivolga ad un centro specializzato dove potrà effettuare una consulenza specifica e discutere tutti i dubbi e le opportunità. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

