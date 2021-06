Una gravidanza dopo aver smesso l'”anello”: quanto ci vuole?

Una domanda di: Michelle

Sono una ragazza di 25 anni.

Il giorno 23 maggio avrei dovuto inserire il Nuvaring, sono circa sei anni che lo uso, ho deciso però di non inserirlo; ho deciso così poiché mi piacerebbe avere una gravidanza.

Ho contato i giorni dall’ultimo ciclo avuto e dovrebbero arrivarmi circa verso il 16 giugno, da circa una settimana scarsa ho avuto Spotting anche sostanzioso ma non quanto una mestruazione.

Può essere che sono incinta? (Ho letto di alcune perdite da impianto su internet). Dopo l’interruzione dell’anello contraccettivo si torna alla normalità fin da subito o si rischia di perdere la propria fertilità per un certo periodo?

Posso fare un test di gravidanza anche se mancano cinque giorni dal presunto arrivo delle mestruazioni?



Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano

Cara Michelle,

può essere che tu sia incinta, ma non possiamo saperlo con certezza: per scoprirlo occorre fare il test di gravidanza (è sufficiente usare il kit fai-da-te che si esegue sulle urine). Il test puoi farlo anche subito, certo, ma poi comunque, in caso di risultato negativo, andrebbe ripetuto: ne vale la pena? Meglio, dunque, aspettare di farlo al momento opportuno cioè a partire dal primo giorno di eventuale ritardo delle mestruazioni. Per quanto riguarda la possibilità di rimanere incinta immediatamente dopo aver sospeso la contraccezione, varia da donna a donna. A volte è possibile si debba attendere qualche ciclo, altre invece accade subito o quasi. Generalizzare non si può. Stai prendendo l’acido folico? Va assunto per tutto il periodo di ricerca della gravidanza e poi almeno fino al terzo mese (salvo diversa indicazione del curante) perché aiuta la formazione del sistema nervoso centrale del feto, mentre la sua carenza può causare gravissime malformazioni (spina bifida). E’ mutuabile e puoi chiedere al medico di famiglia di prescrivertelo (Fertifol o Folidar). La dose giornaliera è di 400 microgrammi. Auguri di cuore.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto