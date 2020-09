Una pillola dimenticata, ci sono rischi?

Una domanda di: Mia

Il mese scorso ho dimenticato l’assunzione di una pillola. Il mese successivo ho avuto il mio primo rapporto, non protetto da profilattico, ma con coito interrotto, e, dopo aver assunto regolarmente le prime 4 pillole del nuovo blister. Ho dunque continuato a prendere le pillole rimanenti regolarmente.

Due giorni fa mi sarebbe dovuto arrivare il ciclo. È stato diverso dal solito, era più leggero e di colore tendenzialmente più scuro. Le ho scambiate per perdite d’impianto, dato che è anche durato 2 giorni circa invece che 4. Questo mi ha fatto preoccupare e così, ieri ho fatto un test di gravidanza (21 giorni dopo il rapporto), di sera, e il risultato è stato negativo. Posso stare tranquilla? È necessario che io ripeta il test? Dato lo svolgimento dei fatti, ci può essere qualche rischio?



Buongiorno, purtroppo sarebbe meglio sapere il numero di pillola che ha dimenticato per dare un parere circostanziato. Se infatti fosse una delle ultime potrebbe non aver rispettato il principio che dice che bisogna aver assunto sette (nove se Klaira) pillole consecutive dopo una dimenticanza per avere rapporti. Nel caso quindi che la dimenticanza sia più lontana non c’è problema, in caso contrario sì. Comunque il test eseguito 21 giorni dopo l’unico rapporto dice che non è successo niente, ed è normale avere un ciclo molto ridotto con l’assunzione della pillola. Ripetere il test è a sua discrezione, di solito ce ne sono due apposta nella confezione, ma comunque il rischio mi sembra veramente basso. Cordiali saluti.

