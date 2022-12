Una pillola dimenticata: dopo quanto tempo la protezione torna completa?

Una domanda di: Marta

Prendo come pillola anticoncezionale klaira da 3-4 anni, in maniera sempre attenta e precisa. Questo mese purtroppo al 10º giorno del blister ho perso la pillola che dovevo assumere, perciò l’ho saltata e ho proseguito assumendo correttamente le altre dei giorni successivi…siccome sia prima che dopo la dimenticanza ho avuto rapporti, vorrei sapere se il rischio di gravidanza è alto e quindi di quanto la protezione è stata compromessa. Inoltre vorrei sapere quanto tempo è necessario per ritornare alla protezione completa che la pillola assicurava prima della dimenticanza. Grazie.



Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano

Carissima, sarebbe stato molto meglio assumere la pillola successiva: in realtà il rischio non è alto, ma Klaira ha un dosaggio molto molto basso, per cui ti consiglio comunque di fare un test di gravidanza a venti giorni di distanza da questo episodio. Per il resto ci vogliono nove pillole attive perché la sicurezza sia ripristinata, se cadono nella pausa meglio saltare le pillole placebo e andare avanti col blister nuovo. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto