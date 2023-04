Una pillola dimenticata: si annulla l’effetto contraccettivo?

Una domanda di: Marco

Salve dottoressa, la mia fidanzata ha scordato l’assunzione di una compressa anticoncezionale, che ha recuperato solo giorni dopo perché non se n’era accorta. Abbiamo avuto rapporti sessuali non protetti e dall’ultimo sono passati 9 giorni, è possibile si sia instaurata una gravidanza? Posso già fare un test o devo ancora aspettare? P.S la mia fidanzata in questo momento ha anche un’amenorrea dovuta all’ anticoncezionale non so se questa informazione possa essere utile.



Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano Gentile Marco, di solito la dimenticanza di una sola pillola non è troppo rischiosa, ma comunque passati quindici giorni dall'ultimo rapporto per sicurezza farei un test di gravidanza. In generale, trascorsi i primi nove giorni dalla dimenticanza, se la pillola viene assunta di nuovo regolarmente, ricomincia a svolgere come prima la sua azione contraccettiva. Con cordialità.