Una ragazzina di 16 anni aumenterà ancora di statura?

Una domanda di: Silvia

Mia figlia ha avuto il ciclo a 12 anni era alta 140, ora ne ha 16 ed è alta 145. Avendo fatto una radiografia alla colonna 1 anno fa e si trovava allo stadio Risser 2: potrà ancora crescere in altezza?



Gianni Bona Gianni Bona

Cara signora,

posso solo dirle che dopo il menarca (prima mestruazione) e fino a 16-17 anni le ragazze crescono ancora in statura mediamente 1 centimetro all’anno, massimo 2 come conferma il fatto che sua figlia in 4 anni da 140 centimetri è arrivata a 145 centimetri. Dunque questa ragazzina potrà aumentare di statura ancora un pochino, diciamo un centimetro, forse (ma è meno probabile) due. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

