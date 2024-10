Un’aspirinetta dimenticata: ci sono rischi?

Una domanda di: Luisa

Sono alla 30^ settimane della mia prima gravidanza.

Sono un po’ preoccupata e la ringrazio in anticipo della sua gentile risposta. Io assumo aspirinetta la sera, ma ieri sera purtroppo l’ho dimenticata: questa dimenticanza può

causare qualcosa? Tipo alla bambina? Stasera la riprenderò regolarmente…



Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Luisa,

per una risposta approfondita sarebbe necessario conoscere l’indicazione per cui le è stata prescritta l’aspirinetta.

In generale, però, è alquanto improbabile che la mancata assunzione di una sola dose di questo farmaco possa comportare rischi per la salute della mamma o del feto.

Cordiali saluti.



