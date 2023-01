Unghia forse rotta in un bimbo di un anno

Una domanda di: Cinzia

Buongiorno, mio figlio 14 mesi ha l’unghia dell’alluce che non si capisce se è rotta. Allego foto. In caso cosa posso fare? Grazie.



Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora, dalla foto sembra che sia già in corso la produzione di una nuova unghia alla base del solco ungueale: conviene non fare nulla ma evitare che la vecchia unghia che verrà lentamente scalzata, non subisca traumi che la eliminino bruscamente. Un calzino può andar bene, se il bambino rimane senza scarpe, comunque scarpe giuste, non strette in punta, ma molto morbide e flessibili. Se in questa fase c’è sanguinamento, applichi soluzioni disinfettanti come betadine 1 volta al giorno. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto