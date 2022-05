Unghie dell’alluce gialle e sollevate

Una domanda di: Clara

Mia figlia di anni 12 presenta su entrambi gli alluci del piede l’unghia gialla e che tende quasi a sollevarsi. Lei usa sempre scarpe da ginnastica. Come posso risolvere? Grazie in anticipo.



Floria Bertolini Floria Bertolini

Gentile signora, la descrizione da lei fatta in merito alle alterazioni delle unghie degli alluci di sua figlia, potrebbe essere secondaria ad un ematoma subungueale, precedentemente presente a seguito di un trauma. Tenga presente che le unghie dei piedi crescono circa 1 millimetro al mese (ai piedi a volte anche meno) e un trauma avuto molti mesi fa, potrebbe dare ancora segni nella parte distale delle unghie degli alluci, essendo unghie di solito più grandi di un centimetro in ragazzi di 12 anni. Sarebbe utile conoscere se vive in montagna o ha fatto escursioni in montagna. A volte nella discesa vengono riportati traumi proprio alle unghie delle dita più lunghe, ed in genere sono gli alluci. Questa sembra l’ipotesi più probabile trattandosi di entrambe le unghie del primo dito dei piedi e si tratta di una ragazza. Ulteriori dati in merito alla anamnesi personale, come farmaci assunti e patologie concomitanti, o anamnesi familiare potrebbero portarci a formulare altre ipotesi. Pertanto le consiglio di effettuare una visita dermatologica soprattutto se la parte sollevata delle unghie non tendesse a ridursi spontaneamente di circa 1 millimetro al mese,, come dovrebbe verificarsi secondo l’ipotesi post traumatica. Cordiali saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto