Unguento a base di oli essenziali: si può usare in gravidanza?

Una domanda di: Vera

Volevo essere rassicurata sull’uso di Vicks Vaporub in

gravidanza. Stamattina a causa di una forte congestione nasale ne ho dovuto

mettere un po’. Attendo una sua risposta. Cordiali saluti e grazie infinite.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Vera,

i dati disponibili sull’uso topico o per inalazione in gravidanza degli oli essenziali contenuti nel Vicks Vaporub (per esempio canfora, mentolo, eucalipto) non documentano un aumento del rischio di malformazioni o di altri rischi per lo sviluppo dell’embrione e del feto.

Dopo l’applicazione del prodotto è necessario lavare accuratamente le mani, per evitare la possibilità di un’ingestione accidentale. Cordiali saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

