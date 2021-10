Unguento con antibiotico e cortisone: si può usare in gravidanza?

Una domanda di: Giulia

Buongiorno dottore.

Sono al primo mese di gravidanza e purtroppo ho un calazio sulla palpebra inferiore destra. L’oculista mi ha prescritto BETABIOPTAL UNGUENTO OFTALMICO. Chiedo cortesemente se posso utilizzarlo essendo in gravidanza.



Luca Rossetti Luca Rossetti

Buon giorno,

il Betabioptal non andrebbe usato in gravidanza. Un eventuale impiego deve quindi avvenire solo sotto stretto controllo del medico oculista e qualora le condizioni cliniche lo raccomandino fortemente. Se il suo oculista l’ha prescritto e consigliato vuol dire che ci sono le condizioni cliniche che lo prevedono. Forse varrebbe la pena di ricontattarlo per avere di nuovo una sua conferma. Comunque il foglietto illustrativo relativo al farmaco ne sconsiglia l’uso in gravidanza.

Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto