Uovo chiaro: è un problema di infertilità?

Una domanda di: Luana

Salve, a marzo ho avuto una gravidanza con “uovo bianco”, avevo bisogno di fare alcune domande: non è un problema di sterilità una gravidanza con questo esito? Secondo lei sarebbe meglio fare dei controlli specifici per far sì che non riaccada? Grazie mille.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini Buongiorno signora, quello che lei racconta è un evento più frequente di quello che normalmente si immagina.

La mancata formazione embrione (uovo bianco o uovo chiaro) non è rappresentativo di un problema di infertilità, ma

in genere è conseguenza di un difetto nella formazione dell’embrione.

È difficile che l’evento possa ripetersi. Qualora dovesse capitare suggerisco di valutare con il suo specialista di fiducia un percorso di approfondimento relativo alla poliabortività (ma per ora a mio avviso non ve ne è necessità). Le ricordo di assumere acido folico, nella dose di 400 microgrammi al giorno, per tutto il periodo della gravidanza e almeno fino al terzo mese: serve a prevenire gravi malformazioni del feto.

