Uovo chiaro: non è precoce questa diagnosi?

Scrivo in quanto il 25 settembre ho scoperto di essere incinta (ultimo ciclo 26 agosto). Mi reco a fare la prima ecografia a 6+5 ma in questa prima ecografia si è vista solo la camera gestazionale, il ginecologo mi ha detto che poteva essere normale a 6+5. Nel frattempo ripeto le beta che sono sempre cresciute bene e rifaccio l’ecografia ieri che ero a 7+5, la situazione è la stessa solo camera gestazionale e anche aumentata di grandezza rispetto alla settimana scorso. Il ginecologo mi programma un raschiamento per la prossima settimana, il mio dubbio è se ci possono essere ancora delle speranze? Non è stata fatta precocemente la diagnosi di uovo chiaro? Possibile che a 7+5 ancora non si veda nulla e dalla prossima settimana si veda qualcosa? Grazie in anticipo per la risposta.





Patrizia Mattei Patrizia Mattei Gentile signora, stia tranquilla perché senz’altro prima di fare un raschiamento le rifaranno una ecografia o almeno può chiedere lei che gliela facciano. Sarà passata un’altra settimana e allora non ci saranno più dubbi…Di solito a 7 settimane + 5 giorni l’embrione si vede. La possibilità che compaia nel frattempo sarebbe legata ad un eventuale significativo ritardo del concepimento rispetto alla data dell’ultima mestruazione. Cordiali saluti.

