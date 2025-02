Uovo chiaro o concepimento tardivo?

Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Cara signora,

il valore delle beta è utile per dirci che una gravidanza è iniziata ma non discriminante rispetto al fatto che l’embrione a distanza di qualche giorno possa o non possa comparire.Questo perché il valore può essere estremamente variabile, come lei avrà senz’altro avuto modo di osservare nel referto. Quindi solo una ecografia ripetuta a distanza di sette giorni potrà darci la risposta. Naturalmente può essere anche possibile che la gravidanza sia partita senza la possibilità di far sviluppare un embrione, quindi di trovarci in presenza di un cosiddetto uovo cieco (o bianco o chiaro), ma purtroppo solo l’osservazione diretta tramite ecografia potrà darci la risposta. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

