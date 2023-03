Ureaplasma: è corretto non debellarlo?

Una domanda di: Antonella

Sono all’ottava settimana di gravidanza. Sono risultata positiva a ureaplasma parvum e candida (prima di scoprire di essere in attesa mi ero sottoposta a tamponi per poter effettuare l’esame delle tube). Il ginecologo, per il momento, mi ha fatto fare solo due cicli di Meclon crema e l’infettivologo al quale mi sono rivolta mi ha detto semplicemente che il parvum non è patogeno … È un commensale e non va necessariamente trattato. Io sono abbastanza preoccupata invece! Non posso assumere neanche fermenti lattici?



Cara signora, capisco la sua paura di non fare abbastanza per contrastare l’ureaplasma ma in effetti non sempre è indispensabile effettuare un trattamento antibiotico per questo microrganismo: è facile che lo eradichiamo solo brevemente e poi si ripresenti nuovamente, come succede con i batteri commensali (microorganismi ospiti abituali). Dato che la Candida viene dall’intestino e che in gravidanza non è raro sperimentare un intestino più pigro del solito, direi che assumere fermenti lattici o anche alimenti ricchi degli stessi, come yoghurt, kefir, crauti, alimenti preparati con lievito madre, può essere davvero un modo saggio di mantenere l’equilibrio della flora batterica sia intestinale che vaginale. Esistono vari tipi di fermenti lattici in commercio, in varie formulazione e con prezzi differenti. Solitamente io consiglio Zirfoss, Dicoflor elle, Codex, I-Natal, Reuterin, Reuflor…come vede la lista è lunga! Spero che lei riesca a trovare un equilibrio nelle prossime settimane: all’inizio della gravidanza non è semplice idratarsi per via della nausea e questo può peggiorare il transito intestinale. Si ricordi quindi di bere in abbondanza, acqua o spremute di agrumi, centrifugati…Gli alimenti ricchi di vitamina C (come gli agrumi ma anche il kiwi) aiutano anche le difese immunitarie e la mettono al riparo dalle infezioni, anche a livello intimo, naturalmente. Spero di averla rincuorata, auguri per la bella avventura da poco iniziata, cordialmente.

