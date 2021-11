Uso della candeggina in gravidanza: è pericoloso?

Una domanda di: Rosa

Salve ho un dubbio che mi assale da giorni, mi hanno detto che in gravidanza

non si dovrebbe usare candeggina ma fatto sta che io la uso quotidianamente

da sempre e stamattina mi è capitato che dal sonno ho sentito, tipo per un’

oretta, odore di candeggina,credevo che stessi sognando e invece mi si era

allagato il bagno a causa della lavatrice nella quale c’era candeggina. Fa

davvero male al bambino? Può veramente provocare danni? Scusate la domanda

che può sembrare al quanto stupida dottore ma sono un po’ paranoica!



Antonio Clavenna Antonio Clavenna Gentile Rosa,

se la candeggina non provoca effetti tossici nella mamma, assai difficilmente può causarli all’embrione/feto.

I rischi dovuti alla candeggina riguardano in genere il contatto (effetti locali a carico della pelle e degli occhi) o l’ingestione.

I rischi associati all’inalazione raramente riguardano la candeggina per uso domestico da sola, ma la miscela (assolutamente da evitare) di candeggina con altre sostanze da cui possono derivare gas tossici.

Nel suo caso, la quantità di candeggina presente nell’acqua era verosimilmente trascurabile, e di conseguenza la quantità inalata è altrettanto del tutto trascurabile. Con cordialità. Cordiali saluti,

