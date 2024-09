Uso di crack in prossimità del parto: il neonato avrà problemi?

Una domanda di: Nunzia

Sono a 38 settimane quasi mancano 14 giorni alla data presunta del parto e ieri ho fatto uso di crack… Non faccio uso di crack da 6 mesi… Posso

creare dipendenza al bimbo se non tocco più nulla fino al parto?



Buongiorno signora,

il concetto di “dipendenza neonatale” correlato con l’uso di crack da parte della madre non è adeguatamente investigato dalla letteratura scientifica per potere permettere di dare una risposta definitiva alla sua domanda. Per la cocaina si parla di circa 90 giorni di astinenza dall’uso in epoca prenatale per potere assicurare che il neonato non ne presenti i sintomi, ma per la sostanza oggetto della richiesta non vi sono dati certi.

Mi permetto quindi di raccomandare che, qualora dopo la nascita il suo bambino presentasse sintomi non rientranti nella fisiologia, lei abbia cura di informare i medici (in particolare il neonatologo) di ciò che è avvenuto nel mese precedente. Con cordialità.



