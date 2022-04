Ustione alla mano in gravidanza: ci sono pericoli per il bambino?

Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, mi scusi se l’ho fatta attendere tanto per una risposta alla sua domanda…ma non mi sono dimenticata di lei!

La ringrazio della foto allegata che mi permette di vedere la sede, l’entità e soprattutto l’estensione dell’ustione.

Direi che dei 3 parametri quello più dirimente è proprio l’ultimo. Infatti, un conto è ustionarsi un dito, un altro sarebbe stato se fossero stati interessati tutto il tronco o entrambi gli arti. La cosa importante è tener pulita e in ordine l’area interessata dall’ustione, eventualmente applicando anche delle pomate antibiotiche e fasciando poi la parte. In gravidanza si possono utilizzare sia Gentalyn che Gentalyn beta crema. Come disinfettante, l’acqua ossigenata è adatto.

Spero di averla aiutata, mi perdoni per la lunga attesa! Cordialmente.

