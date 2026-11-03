Utero adenomiosico: può causare aborti spontanei?

Una domanda di: Rosa

Ho avuto un aborto interno prima gravidanza, il mio ginecologo mi aveva detto che avevo utero retroverso, in ospedale invece dopo ecografia mi hanno detto che il mio utero è in adenomiosi e dopo ho fatto il percorso farmacologico per l'espulsione. Ora il 9 novembre ho il controllo per sapere se l'utero si è pulito bene.

Vorrei capire se la mia gravidanza si è interrotta per via dell'utero con adenomiosi. La mia gravidanza si è interrotta a 9 settimane e 2 giorni. Sto molto male e non vorrei ripetere in futuro la stessa cosa quindi vorrei qualche consiglio su che esami posso eseguire per vivere nel migliore dei modi e in tranquillità.





