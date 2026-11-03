Utero adenomiosico: può causare aborti spontanei?

Gli uteri adenomiosici (con una quota di endometrio all'interno della muscolatura) possono complicare il decorso della gravidanza ma manca una loro chiara responsabilità nel causare aborti.
Una domanda di: Rosa Ho avuto un aborto interno prima gravidanza, il mio ginecologo mi aveva detto che avevo utero retroverso, in ospedale invece dopo ecografia mi hanno detto che il mio utero è in adenomiosi e dopo ho fatto il percorso farmacologico per l'espulsione. Ora il 9 novembre ho il controllo per sapere se l'utero si è pulito bene.
Vorrei capire se la mia gravidanza si è interrotta per via dell'utero con adenomiosi. La mia gravidanza si è interrotta a 9 settimane e 2 giorni. Sto molto male e non vorrei ripetere in futuro la stessa cosa quindi vorrei qualche consiglio su che esami posso eseguire per vivere nel migliore dei modi e in tranquillità.
Augusto Enrico Semprini
Cara Rosa,
la maggior parte delle gravidanze che si interrompono nel primo trimestre è conseguenza di uno sbilanciamento cromosomico del concepito e non di patologie materne. Gli uteri adenomiosici possono complicare il decorso della gravidanza, ma manca una chiara loro responsabilità negli eventi abortivi. Per questo motivo raccomandiamo alle pazienti un controllo dello sbilanciamento cromosomico per evitare false interpretazioni di patologie irrilevanti o poco significative sul decorso della gravidanza. Quindi sono a sua disposizione per un parere accurato, ma credo che possa ricevere dai suoi curanti un'ottima assistenza e guardare con più tranquillità a una futura gravidanza con buon esito.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
Non è possibile indicare un percorso terapeutico valido in tutti i casi in cui è necessario rendere l'endometrio idoneo all'impianto: la scelta della strategia curativa dipende dal singolo quadro clinico. »
L'adenomiosi è caratterizzata dalla presenza di cellule endometriali (cioè del tessuto di rivestimento interno dell'utero) nel tessuto muscolare uterino. Non è considerata una chiara causa di infertilità ma può associarsi all'endometriosi che invece lo è. »
Non è escluso che sia possibile avviare e portare a termine una gravidanza anche in caso di adenomiosi (presenza di endometrio nella parete muscolare dell'utero) associata a endometriosi (presneza della mucosa che riveste internamente l'utero al di fuori della sua sede naturale). »
Può accadere che appena sospesa la pillola le ovaie tornino a lavorare istantaneamente e che quindi inizi una gravidanza subito dopo. Ma può anche essere che ci vogliano un paio di cicli mestruali per ritornare come prima. »
Prima di affrontare il tema dell'induzione occorre capire la ragione per la quale viene decisa: il solo peso di 3.500 grammi del bambino non è una giustificazione sufficiente, a meno che non si associno particolare problemi come il diabete gestazionale. Esistono metodi naturali, come fare l'amore, che... »
I segni che l'infezione da herpes zoster (responsabile della varicella) possono essere così marcati da risultare non completamente eliminabili con i mezzi di cui, almeno per ora, si dispone in ambito medico. »
Non sorprende che un bambino abbia bisogno di un po' di tempo per adattarsi alla novità rappresentata dalla scuola materna, quindi la cosa migliore da fare è avere pazienza nella certezza che ogni singola regressione dei primi giorni si risolverà in modo spontaneo. »
Le informazioni contenute nel sito BimbiSanieBelli.it hanno uno scopo puramente informativo e non possono in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto tra paziente e medico curante né possono costituire una formulazione di diagnosi o prescrizione di farmaci o trattamenti. E’ sempre opportuno consultare il proprio medico curante e/o gli specialisti riguardo indicazioni su assunzione dei farmaci o dubbi e quesiti. Leggi il Disclaimer